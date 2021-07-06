Fitch: Avrupa bankalarının karlılık ile ilgili zorlukları sürüyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda, Avrupa bankalarının pandemi öncesinde yaşamakta oldukları karlılık zorluklarının sürdüğü belirtildi.

Avrupa bankalarının karlılıklarının düşük faiz oranları, rekabet ve dijitalleşme yatırımları ihtiyacı nedeniyle baskı altında olmaya devam ettiğini vurgulayan Fitch, "Bankaların uzun vadeli karlılık görünümleri pandemi öncesinde de var olan yapısal sorunların nasıl çözüleceğine bağlı olacak" ifadelerini kullandı.

Değerlendirmede Avrupa bankalarının NIM oranlarında 2021 yılında ılımlı artış beklendiği de ifade edildi. Bankaların 2021 yılı faaliyet performansının ilk çeyrekle uyumlu olmasının beklendiği kaydedildi.