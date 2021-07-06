FSB: Libordan geçiş süreci acil

FSB tarafından G20 için hazırlanan Libor geçiş dönemi ilerleme raporunda "Libor oranından 2021 yılı sonuna kadar geçişin sağlanmasının aciliyeti konusunda artık şüphe duyulmamalı" ifadeleri kullanıldı.



Raporda otoritelerin şirketlerin yeni işlemlerinde Libor kullanımını hızla durdurmaya özendirilecekleri belirtildi. Tüm piyasa oyuncularının kur dikkate alınmaksızın mümkün olan en kısa sürede yeni işlemlerde

Libor kullanımını sonlandırmaları çağrısı yapıldı. Bu sürecin hiçbir durumda 2021 sonundan sonraya sarkmaması istendi.



Değerlendirmede 2021 sonuna az zaman kalan ortamda piyasa oyuncularının daha önce oluşturulan Küresel Geçiş Yol Haritası sürecine uyumlarını hızlandırmaları istendi.



Konu hakkında açıklama yapan BOE Başkanı ve FSB Başkan Yardımcısı Andrew Bailey, "Piyasaların Libor oranı kullanımından uzaklaşmasında son aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Libor oranından geçiş sayesinde piyasadaki bir temel zayıklıf ortadan kalkacak. Libor yerine gelecek yapılar daha dirençli ve şeffaf bir finansal sistemi destekleyecektir" yorumu yaptı.