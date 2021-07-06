Putin ile OPEC+ üyeleri arasında planlanan bir görüşme yok

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in OPEC+ üst düzey yetkilileri ile yakın zamanda bir temas gerçekleştirme planı olmadığını söyledi.

OPEC Bakanlar Komitesi'nin Ağustos-Aralık dönemi üretim miktarı ve OPEC+ arz anlaşmasının 2022 sonuna uzatılması üzerinde bir uzlaşmaya varamamasını değerlendine Peskov, "Çalışmalar devam ediyor. OPEC+'nın üretim miktarı konusunda öyle ya da böyle bir karar alması gerekiyor" diye konuştu. Peskov, Rusya'nın OPEC+ ile ilişkilerden sorumlu isminin Başbakan Yardımcısı Aleksander Novak olduğunu, Putin'in OPEC+ üyeleri ile temas planı olmadığını da vurguladı.