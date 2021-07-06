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Giriş Tarihi: 6.7.2021 16:15

Regülatörler Bitcoin konusunda denetimin artırılacağı sinyallerini veriyor

Regülatörler Bitcoin konusunda denetimin artırılacağı sinyallerini veriyor

ABD'de piyasa yapıcı aktörlerin son dönemde kripto para piyasasında düzenlemelerin artırılması yönündeki isteklerini koruduğu ifade edildi.

Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre regülatörler son dönemde kripto para piyasasında regülasyonun artması yönündeki isteklerini ortaya koyuyorlar.

Haberde kripto para piyasasında geleneksel piyasalarda bulunan yatırımcı ve tüketici koruma imkanlarının bulunmayışına dikkat çekildi.

Haberde SEC Başkanı Gary Gensler'ın daha önce yaptığı açıklamada hisse senedi ve türev işlemlerinde uygulanan yatırımcı koruma tedbirlerinin kripto varlıklar için de kullanılması yönünde açıklama yaptığı da hatırlatıldı.

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Regülatörler Bitcoin konusunda denetimin artırılacağı sinyallerini veriyor
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