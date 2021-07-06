Temmuz kira artış oranı belli oldu! Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?

Haziran ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:

Konut Kirası: 1.000 TL

Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145,5 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145,5 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Temmuz ayında ödeyeceği kira zammı 145,5 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.145,5 TL lira olarak gerçekleşecek.