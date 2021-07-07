ABD Hazine Bakanı Janet Yellen vergi oranı için G-20'de baskı yapacak

ABD Hazine Bakanlığı yetkililerinin verdikleri bilgilere göre, Bakan Janet Yellen bu hafta yapılacak G20 toplantısında 130 ülkenin kabul ettiği yüzde 15 taban oranın üzerinde bir global minimum vergi oranının belirlenmesi için bastıracak.

Yetkiller, ABD'nin yşanı sıra birçok ülkenin de global minimum vergi oranının yüzde 15'ten daha yukarıda belirlenmesi için bastırdıklarına işaret ettiler. Hazine yetkilileri, G20'nin minimum vergi oranı konusunda bir kararı OECD müzakerelerinin yeni turu sonrasına bırakacağını da öngördüler.

Açıklamada, AB'nin yeni dijital vergi önerisinin AB'nin OECD vergi anlaşması çerçevesinde verdiği taahhütler ile tutarlı olmadığını da vurgulandı.

Verilen bilgiyere göre Yellen, uluslararası vergi anlaşmalarının uygulanmasına yönelik bütçe uzlaşma düzenlemeleri konusunda Senato Finans Komitesi ve Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi ile birlikte çalışıyor.