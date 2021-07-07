Binance, Sepa ağı üzerinden ödeme yapmayı durdurdu

Financial Times'ın haberine göre kriptopara borsası Binance, kullanıcılarına bir e-posta gönderekek Avrupa'nın en önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa (Ortak Euro Ödeme Alanı) üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Binance gönderdiği e-postada bu kararın kendi kontrollerinin ötdesindeki gelişmelerden kaynaklandığını vurguladı. Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerini uyumlaştırmayı amaçlayan bir AB projesi ve müşterilere 3 düzine kadar ülke arasında euro gönderme imkanı veriyor.

Sepa'yı yönetem Avrupa Ödemeler Konseyi Binance'nin kararına ilişkin bir açıklama yapmadı. FT'nin tespitine göre Binance'nin internet sitesinden Sepa ve Faster Payments yolu ile para çekmek hala mümkün.