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Giriş Tarihi: 7.7.2021 09:15 Son Güncelleme: 7.7.2021 09:16

Binance, Sepa ağı üzerinden ödeme yapmayı durdurdu

Binance, Sepa ağı üzerinden ödeme yapmayı durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'in Avrupa'nın en önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa (Ortak Euro Ödeme Alanı) üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğu açıklandı.

Financial Times'ın haberine göre kriptopara borsası Binance, kullanıcılarına bir e-posta gönderekek Avrupa'nın en önemli ödeme ağlarından biri olan Sepa (Ortak Euro Ödeme Alanı) üzerinden ödeme yapmayı geçici olarak durdurduğunu bildirdi.

Binance gönderdiği e-postada bu kararın kendi kontrollerinin ötdesindeki gelişmelerden kaynaklandığını vurguladı. Sepa, Avrupa genelinde euro ödemelerini uyumlaştırmayı amaçlayan bir AB projesi ve müşterilere 3 düzine kadar ülke arasında euro gönderme imkanı veriyor.

Sepa'yı yönetem Avrupa Ödemeler Konseyi Binance'nin kararına ilişkin bir açıklama yapmadı. FT'nin tespitine göre Binance'nin internet sitesinden Sepa ve Faster Payments yolu ile para çekmek hala mümkün.

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Binance, Sepa ağı üzerinden ödeme yapmayı durdurdu
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