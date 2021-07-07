Çin, hurda çelik kullanımını yüzde 23 artıracak

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu, hurda çelik kullanımının 2025 yılına kadar yüzde 23 artırılarak 320 milyon tona çıkarılmasını planlıyor. Çin, 2020 yılında çelik üretiminde 410 milyon ton demir cevheri yerine 260 milyon ton hurda çelik kullandı.

Çin, yılda 1 milyar tondan fazla demir cevheri ithal ediyor. Komisyon, geri dönüştürülmüş demir dışı metal üretiminin de gelecek 5 yılda 2020 yılındaki 14,5 milyon tondan 20 milyon tona çıkarılmasını öngörüyor. Plana göre, 2025'e kadar 4 milyon ton geri dönüştürülmüş bakır, 11,5 milyon ton alüminyum ve 2,9 milyon ton kurşun üretilecek.