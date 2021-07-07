Fitch: Fed faiz oranlarını 2023'e kadar artırmayacak

Fitch Ratings'e göre ABD faiz oranlarında öngörülenden daha hızlı artış için bir çok güvenilir patika var ve bunlar içinde enflasyon bekleyişlerinde artış, istihdam piyasasında şaşırtıcı şekilda hızlı toparlanma ve varlık alımının azaltılmasına bağlı olarak Hazine kağıdı getirilerinde daha büyük artış da yer alıyor.

Fed bugün yayınladığı değerlendirmede, Fed politikasının 2023 yılı sonrasında daha sınırlayıcı bir duruşa doğru geçmesinin gerekebileceğini vurguladı. Temel senaryoda faiz oranlarının 2025 yılına kadar yüzde 3 civarına yükseleceğini öngören Fitch, "Politika faizleri 2023'e kadar artmayacak ve sonrasında yavaş yavaş artacak. Fed varlık alımlarının 2022 yılının büyük bölümünde devam etmesi ABD Hazine kağıdı getirilerinin normalleşmesini yavaşlatacak. Yüksek enflasyon ve enflasyon bekleyişleri daha hızlı faiz artırımlarını teşvik edebilir" değerlendirmesini yaptı.



Enflasyonun 2022 yılında düşmesini beklediğini ifade eden Fitch, ancak kira ve ücret enflasyonunun gelecek yıl ciddi şekilde artması riski bilindiğini de belirtti. "Eğer özel sektör Fed'in ciddi şekilde yüksek enflasyona tolerans göstereceğini öngörür ise, enflasyon bekleyişleri daha da yükselebilir" değerlendirmesini yapan Fitch, "Alternatif olarak, eğer istihdam artışları ciddi şekilde hızlı olur ve eğer maksimum istihdama beklentilerden çok daha yakın zamanda ulaşılır ise, Fed faiz oranlarının 2022 son çeyrekte artırabilir ve varlık alımlarını daha çabuk şekilde sona erdirir" dedi.

Fitch, Fed'in varlık alımlarını azaltmasının tahvil getirilerini daha çabuk şekilde yükselteceğini de belirtti.