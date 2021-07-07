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Giriş Tarihi: 7.7.2021 15:11

IMF Başkanı Georgieva: ABD'de enflasyon için uzun süreli artış riski görüyorum

IMF Başkanı Georgieva: ABD'de enflasyon için uzun süreli artış riski görüyorum

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de daha fazla mali desteğin uygulamaya konmasının enflasyon üzerinde baskıyı artıracağını belirterek, "ABD'de enflasyonunda uzun süreli artış riski görüyorum

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, ABD'de daha fazla mali desteğin uygulamaya konmasının enflasyonist baskıları artıracağına işaret etti ve faiz oranlarında beklenenden erken bir artışı gerektirebilecek uzun süre enflasyon artışı riskinin ortaya çıkabileceği uyarısında bulundu.

Georgieva, "Aralarında ABD'nin olduğu bası büyük gelişmiş ekmonomilerde daha fazla mali destek, daha genele yaygın büyümeye faydalı olabilir, aynı zamanda enflasyonist baskıları daha da besleyebilir" diye konuştu.

ABD ekonomisinin Covid-19 salgınında hızlı şekilde toparlanmasından, büyümenin 2021'de yüzde 7 olmasının beklenmesinden, artan ticaret yolu ile pek çok ülkenin fayda sağlayacağına işaret eden Georgieva, "Ancaak artan enflasyon beklenenden daha uzun süreli olabilir" dedi.

Georgieva, ABD'de faiz oranlarının yükseltilmesi halinde bunun global finansal şartlarda keskin bir sıkılaşmaya ve gelişmekte, kalkınmakta olan ekonomilerden ciddi sermaye çıkışlarına yola açabileceğini de vurguladı.

Konuşmasında G20 ülkelerine yüksek risli kesimlerin aşılanmalarını hızlandırmak için acil eylem çağrısını tekrarlayan Georgieva, aşıya herkesin erişimini hızlandırmak için adım atmanın gelecek 6 ayda dünya genelinde 500 bin yaşamı kurtarabileceğini söyledi.

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IMF Başkanı Georgieva: ABD'de enflasyon için uzun süreli artış riski görüyorum
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