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Giriş Tarihi: 8.7.2021 16:54

ECB Başkanı Lagarde: Yeni enflasyon hedefi anlam karmaşasını ortadan kaldırıyor

ECB Başkanı Lagarde: Yeni enflasyon hedefi anlam karmaşasını ortadan kaldırıyor

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin önceki enflasyon hedefinin genel olarak "çok ayrıntılı" bulunduğunu söyleyerek "Yeni hedef anlam karmaşasını ortadan kaldırdı" dedi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin 2003 yılından bu yana yaptığı en kapsamlı para politikası gözden geçirmesine ilişkin değerlendirme yaptı. Gözden geçirme sonucunun ECB üyelerinin tamamından destek aldığını aktaran Lagarde, "Yeni para politikası stratejisi oy birliğiyle kabul edildi" ifadelerini kullandı.

ECB'nin önceki enflasyon hedefinin genel olarak "çok ayrıntılı" bulunduğunu söyleyen Başkan, "Yeni hedef anlam karmaşasını ortadan kaldırdı" dedi. ECB'nin eski enflasyon hedefi "%2'ye yakın ya da %2'nin altında" olarak tanımlanmıştı.

Yeni hedef ise "% 2 simetrik" olarak belirlendi. Lagerde öte yandan belirlenen % 2 enflasyon hedefinin bir tavan olmadığını söyleyerek ECB'nin bu rakamın üzerine çıkılmasını tolere edebileceği sinyali de verdi.

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ECB Başkanı Lagarde: Yeni enflasyon hedefi anlam karmaşasını ortadan kaldırıyor
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