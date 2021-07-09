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Giriş Tarihi: 9.7.2021 14:18 Son Güncelleme: 9.7.2021 14:32

Bakan Elvan ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü: Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik

AA
Bakan Elvan ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü: Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştü. Bakan Elvan, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Janet L. Yellen ile görüştüklerini belirterek, "Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik." ifadelerini kullandı.

Bakan Elvan, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

G20 kapsamında ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştüklerini bildiren Elvan, şunları kaydetti:

"Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Hızla değişen küresel ekonomi ortamında Türkiye-ABD ikili ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çektik."

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Bakan Elvan ABD'li mevkidaşı Yellen ile görüştü: Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik
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