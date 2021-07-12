Haberler APara Haberleri ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: AB mali politikası 2022'ye kadar teşvik edici kalmalı
Giriş Tarihi: 12.7.2021 15:11

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: AB mali politikası 2022'ye kadar teşvik edici kalmalı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: AB mali politikası 2022'ye kadar teşvik edici kalmalı

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, AB üyesi tüm ülkelere OECD'de varılan minimum kurumlar vergisi anlaşmasına destek verme çağrısında bulundu.

Tüm ülkelerin vergi konusunda istikrarlı kaynaklara ihtiyaç duyduklarını belirten ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, "Daha fazla çalışanlardan alınan ücret vergilerine dayalı hareket edilmemeli. Eşitsizliklerin artırılmasından sakınılmalı" diye konuştu.

Şirketlerin daha düşük vergi alınan bölgelere doğru hareketinden kaçınılmasını da isteyen Yellen, "Bu durum adil olmayan şekilde şirketlerin kendi üzerlerine düşen ödemeleri yapmalarının önüne geçiyor" ifadelerini kullandı.

Bakan, öte yandan AB ülkelerinin pandemi döneminde benzeri görülmemiş ve kararlı adımlar attıklarını kaydetti. "Benim görüşüme göre belirsizlikler halen yüksek. Bu ortamda mali politikalar 2022'ye kadar teşvik edici kalmalı" ifadelerini kullandı.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: AB mali politikası 2022'ye kadar teşvik edici kalmalı
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