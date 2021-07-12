ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Vergilendirme değişiklikleri 2022 baharına kadar hazır olmayacak

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, daha fazla ülkelere büyük, aşırı karlı çok uluslu şirketleri vergilendirme imkanı veren mekanizmanın gelecek yılın baharından önce hazır olmayabileceğini söyledi.

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Yellen, OECD'nnin vergilendirme haklarının yeniden tahsis edilmesi konusunda varacağı anlaşmanın, kurumlar vergisinde minimum oranın dünya genelinde minimum yüzde 15 olması için 132 ülkenin vrdıkların anlaşmadan sonra yürürlüğe sokulabileceğini vurguladı.

Yellen, çok uluslu vergi anlaşmasının müzakeresinin biraz zaman gerektireceğini belirterek, "Anlaşma 2022 baharına hazır olabilir. Bu noktada biz uygulama için nelerin gerektiğini belirlemeye çalışacağız" diye konuştu.