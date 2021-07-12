ECB Başkanı Christine Lagarde: 22 Temmuz toplantısında önemli kararlar alınacak

ECB Başkanı Christine Lagarde 22 Temmuz toplantısında ECB'nin para politikasına ilişkin önemli kararlar alınacağını söyledi. Bloomberg International'a açıklama yapan ECB Başkanı, 22 Temmuz toplantısında para politikası strateji gözden geçirmesi sonrasında bazı ilgi çekici varyasyonlara ve değişiklere dair kararları alınacağını kaydetti.

Lagarde, "22 Temmuz önemli bir toplantı olacak. Hedeflerimiz dikkate alındığında sözlü yönlendirme kesin olarak revize edilecek" ifadelerini kullandı. Başkan, öte yandan ECB'nin varlık alım programının planlandığı üzere 2022 yılı Mart ayına kadar devam etmesini beklediğini aktardı.

Bunun sonrasında ise yeni bir formata geçiş dönemi olabileceğini kaydetti. Bu konuda detay vermekten ise kaçındı. Lagarde ayrıca para politikasında esnek olmaları gerektiğinin altını çizerek "Gevşek para politikasında çıkışın birkaç hafta ya da birkaç ay içinde başlayacağı beklentisi yaratmaktan sakınmamız gerek" diye konuştu.