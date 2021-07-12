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Giriş Tarihi: 12.7.2021 16:44

Fed Başkan Yardımcısı John Williams: Enflasyon hedeflemesi daha keskin faiz artırımı anlamı taşımıyor

Fed Başkan Yardımcısı John Williams: Enflasyon hedeflemesi daha keskin faiz artırımı anlamı taşımıyor

Fed Başkan Yardımcısı John Williams, ortalama enflasyon hedefinin daha  keskin faiz artırımlarına neden olmayacağını ifade etti.

Fed'in başkan ve başkan yardımıcısından en etkili 3. ismi olan New York Fed Başkanı John Williams, ortalama enflasyon hedefinin daha keskin faiz artırımlarına neden olmayacağını söyledi.

Bugünkü konuşmasında genel olarak teknik değerlendirmeler yapan ve ekonomik görünüm konusunda görüş belirtmeyen Williams, yeni politikanın bazı dönemlerde enflasyonun % 2'nin üzerine çıkmasına imkan tanıyacağının altını çizdi.

Willams, ortalama enflasyon hedefi stratejisinin aynı zamanda enflasyon beklentilerinin kontrolü açısından da katkı sağlayacağının altını çizdi.

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Fed Başkan Yardımcısı John Williams: Enflasyon hedeflemesi daha keskin faiz artırımı anlamı taşımıyor
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