İspanya elektrikli araç üretimine yatırım yapacak

İspanyol hükümeti, elektrikli araç ve bu araçlar için batarya üretimine yatırım yapacağını duyurdu. Hükümet, AB'nin toparlanma fonu tarafından finanse edilen ulusal harcama programı çerçevesinde 4,3 milyar euroyu da eletrikli araçlar ve batarya üretimine harcayacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, "İspanya'nın Avrupa otomotiv sektörünün düşünrümünü görmesi ve buna tepki vermesi önemli" diye konuştu. Hükümek, hükümetin 4,3 milyar euro yatırım ile destek olacağı reforma özel sektörün de 15 milyar dolar katkı vermesi bekleniyor.