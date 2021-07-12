Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin: Tahvil alımlarının sona erdirilmesi için çağrı yapmaya hazır değilim

İstihdam piyasasının göreceli olarak hızlı şekilde toparlanması halinde Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasının daha yakın zamanda olabileceğini ifade eden Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, "İşgücü piyasasının toparlanması uzun zaman alır ise tahvil alımlarını azaltılması da biraz daha ötelenebilir" diye konuştu.

Wall Street Journal'a konuşan Barkin, istihdam piyasasının Fed'in varlık alımlarında bir azaltımı değerlendirmeye başlamak için ortaya koyduğu eşiğe göreceli olarak yakın zalanda ulaşılmasını umduğunu belirtirken, istihdamın nüfusa oranında artışın Fed'in ekonomiye sağladığı teşvikleri ne zaman geri çekmeye başlayacağını belirlemede kendisi açısından önemli bir gösterge olduğunu da vurguladı.

Varlık alımının azaltılması için farklı stratejilerin tartışılmasında fayda göndüğünü ifade eden Barkin, ancak basit bir süreç öngören stratejiye destek verdiğini belirtti.

Barkin, "Eğer istihdam piyasası göreceli şekilddra hızlı toparlanır ise varlık alımlarının azaltılması göreceli olarak yakın zamanda başla, isbtihdam piyasasının toyarlanması ne kadar uzun zaman alır ise, varlık alımlarının azaltıması biraz gecikir" diye konuştu. Barkin bu yıl FOMC'nin oy verme hakkı olan bir üyesi değil.