ABD Hazine Bakanı Janet Yellen AB Komisyonu'nun kararından memnun

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, AB Komisyonu'nun dijital hizmetler vergisi planını, global kurumlar vergisi anlaşmasının tamamlanmasına imkan vermek için, ertelemesinden memnuniyet duyduğunu söyledi.

Minimum global kurumlar vergisi üzerinde anlaşmayı tamamlamaya çalıştıkları bir dönemde AB Komisyonu'nun dijital vergi planının ertelemesinin kendisini memnun ettiğini belirten Yellen, bu ertelemenin global vergi anlaşması için potanbiyel bariyerleri ortadan kaldırdığını vurguladı.

Yellen, ABD şirketlerinden global kurumlar vergisi anlaşmasına destek vermelerini de istedi.