ABD'de enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşti

ABD'de tüketici fiyatlarında (TÜFE) artış, Haziran ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Haziran ayında tüketici fiyatları bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Analistlerin beklentisi enflasyonun yüzde 0,5 artacağı yönündeydi. ABD Çalışma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tüketici fiyatları yıllık yüzde 5,4 arttı. Beklenti yüzde 5,0 artış olacağı şeklindeydi.

BİLGİ NOTLARI:

- Çekirdek olarak kabul edilen gıda ve enerji hariç TÜFE bir önceki aya göre yüzde 0,9 artarken, yıllık yüzde 4,5 arttı. Analistlerin beklentisi aynı sırayla yüzde 0,5 ve yüzde 4,0 artış olacağı yönündeydi.

- Enerji fiyatları aylık yüzde 1,5, yıllık yüzde 24,5 arttı.

- Gıda fiyatlarında aylık yüzde 0,8 artış yaşandı. Yıllık yüzde 2,4 arttı.

- Ortalama haftalık kazançlar yüzde 0,9 düşüş gösterdi. Belenti yüzde 0,1 düşüş olacağı yönündeydi. Mayıs ayında ise yüzde 0,5 düşüş yaşanmıştı.