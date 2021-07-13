BoE bankalar için temettü sınırlamalarını kaldırdı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) HSBC, Barclays ve diğer büyük bankalar için pandemi döneminde uygulamaya koyduğu temettü ödeme sınırlarını bugünden geçerli olmak üzere kaldırdı.

BoE yaptığı açıklamada, stres testlerinin bankacılık sektörünün Covid-19 salgınının ekonomiye etkileri ile başa çıkmak için iyi sermayelendirilmiş olduğunu gösterdiğini vurguladı. İngiltere MB Başkanı Anrew Bailey de, son aylardaki gelişmeler ve uygulanan hızlı aşıla programının İngiltere'nin ekonomik görünümünde iyileşme sağladığını belirtti.

Bailey, "Toparlanma için riskler sürüyor. Hanehalı ve işletmelerin, ekonomi toparmanırken ve devlet desteği önümüzdeki aylarda azaltılırken finansal sistemden desteğin sürmesini beklemeleri büyük olasılık" ifadelerini kullandı.