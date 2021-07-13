Christine Lagarde net konuştu: ECB geçmişte yapılan erken sıkılaştırma hatasını tekrarlamayacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, para politikasını vaktinden önce sıkılaştırma yönünde geçmişte yapılan hataların tekrarlanmayacağını söyledi.
ECB Başkanı, Financial Times'a verdiği demeçte, Banka'nın yeni stratejisinde yer verilen "sürekli, ısrarcı" ifadesinin geçmişte görülün erken pharasal sıkılaştırmanın olamayacağını bir göstergesi olduğunu vurguladı.
Lagarde, "Şimdi, ispat ettiğimizi ısrarcılığın, kararlılığın Euro Bölgesi'nde enflasyonu canlandırmada arzu ettiğimiz etkiyi yapmakta olduğunu göstermenin zamanı" dedi.