ECB, yeni stratejinin uygulanması konusunda kararsız kalabilir

Financial Times'a göre ECB'nin yeni enflasyon hedefi konusunda birlikte vardığı karar, gelecek hafta yapılacak Yönetim Konseyi toplantısında konu faiz oranlarında artırım için yönlendirmeye geldiğinde yerini bölünmeye bırakabilir.

ECB Yönetim Konseyi, oybirliği ile belirlenen yeni stratejinden sonra ilk kez 22 Temmuz Perşembe günü toplanacak. Bu toplantıda, ECB'nin pandemi teşvik programının ne zaman sona erdirilmeye başlanacağı konusunda alınacak karar Banka'nın yeni stratejisinin önümüzdeki aylardaki uygulaması konusunda önemli bir test olacak.

Bir çok analist, ECB'nin pandemi teşvik programının azaltılmaya Eylül ayında başlamasını bekliyorlar. Yönetim Konseyi'nin bazı üyeleri ise teşvik programının azaltılmaya ECB'nin yeni yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşıldıktan sonra başlanması taraftarılar.

Lagarde, FT'ye yaptığı açıklamada, "Benim, aldımığız tüm kararları oybirliği ile alma yönünde ne bir beklentim ne de böyle bir sihrim var" ifadelerini kullanırken, "Şimdi yapmamız gereken stratejik gözden geçirme ile uyumlu şekilde ileri dönük yönlendirmemizi yenidren tanımlamak" diye konuştu.