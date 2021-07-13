Ekonominin çarkları dönüyor: Sanayi üretimi beklentiyi aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekonomik büyümesinin öncü göstergelerinden Mayıs ayı sanayi üretim verisini açıkladı. Buna göre Türkiye'de sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 40,7 artış kaydederek beklentilerin üzerinde yükseldi. Piyasa beklentisi sanayi üretiminin yıllık yüzde 38,8 artacağı yönündeydi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN ÖNCÜ GÖSTERGESİ SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %40,7 ARTTI



Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %33,4, imalat sanayi sektörü endeksi %42,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %20,9 arttı.

AYLIK ARTIŞ YÜZDE 1,3 OLDU



Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2021 yılı Mayıs ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %8,4 ve imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %0,7 azaldı.