Özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Mayıs ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri'ni açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2020 yıl sonuna göre 2 milyar dolar artarak 175,6 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2020 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 2,2 milyar dolar artarak 166 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 135 milyon dolar azalarak 9,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.



Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 1,7 milyar dolar azaldığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 406 milyon dolar azalışla 21,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları 549 milyon dolar azalmış, tahvil stoku ise önemli bir değişiklik göstermeyerek 2,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 4,2 milyar dolar arttığı, tahvil stokunun ise 1,2 milyar dolar artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2020 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 294 milyon dolar azalışla 6,3 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 56 milyon dolar azalışla 1,2 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Mayıs sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 1,6 milyar dolar artarak 111,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 392 milyon dolar azalarak 9,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.



Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 166 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 60,8'inin dolar, yüzde 35,3'ünün Euro, yüzde 2,2'sinin Türk lirası ve yüzde 1,7'sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 37,2'sinin dolar, yüzde 36,6'sının Euro, yüzde 22,8'inin Türk lirası ve yüzde 3,4'ünün diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.



Sektör dağılımı incelendiğinde, Mayıs sonu itibarıyla, 166,0 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 41,1'ini finansal kuruluşların, yüzde 58,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,6 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,2'sini finansal kuruluşların, yüzde 15,8'ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.



Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Mayıs sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 42,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.