Doların patronu konuştu: Altın fiyatları ve Borsa İstanbul yükseldi

Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıttı. Powell, tahvil alımının azaltılmaya başlanması için yerine gelmesi gerektiğini ifade ettikleri şartlardan hala çok uzakta olduklarını söyledi. Yapılan açıklamalar artan enflasyon karşısında piyasalarda bol likiditenin devam edeceği beklentisini artırdı. Bu durum altın fiyatları ve Borsa İstanbul için yükselişe, dolar/TL için düşüşe neden oldu.