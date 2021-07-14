Haberler APara Haberleri Fenerbahçe kripto para ne zaman geliyor? Fenerbahçe kripto para çıkaracak mı? Resmi açıklama geldi!
Giriş Tarihi: 14.7.2021 12:24 Son Güncelleme: 14.7.2021 12:32

Fenerbahçe kripto para ne zaman geliyor? Fenerbahçe kripto para çıkaracak mı? Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe kripto para ne zaman geliyor? Fenerbahçe kripto para çıkaracak mı? Resmi açıklama geldi!

Fenerbahçe Spor Kulübü, son dönemde haberlerde sıkça dile getirilen kripto para konusunda resmi açıklama yaptı. Fenerbahçe'den yapılan açıklamaya göre, "Kripto varlık projesi çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadı" denildi.

Fenerbahçe, son zamanlarda Fenerbahçe ile anılan kripto para projelerine ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, kripto varlık projesi konusunda çalışmalarının devam ettiğini ancak henüz resmi bir adımın olmadığı da belirtti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle gerçekleşti:

"KRİPTO PARA KONUSUNDAKİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR, RESMİ ADIM ATILMADI"

"Son günlerde, Kulübümüzün kripto varlık projesi ile ilgili olarak kulübümüzle hiçbir bağlantısı olmayan bazı internet siteleri ve oluşumların ortaya çıktığını takip etmekteyiz. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bu konudaki çalışmalarımız sürmekle beraber henüz resmi bir adım atılmadığını kamuoyunun bilgisine sunuyor Kulübümüz tarafından bir duyuru ve bilgilendirme yapılmadan taraftarlarımızın bu ve benzeri gerçek dışı oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ediyoruz."

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Fenerbahçe kripto para ne zaman geliyor? Fenerbahçe kripto para çıkaracak mı? Resmi açıklama geldi!
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