Borsa İstanbul ivmelendi: Altın yükseldi! Doların patronu piyasalara yön verdi

Fed Başkanı Jerome Powell, Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde bugün yapacağı sunumu önceden basına dağıttı. Powell, tahvil alımının azaltılmaya başlanması için yerine gelmesi gerektiğini ifade ettikleri şartlardan hala çok uzakta olduklarını söyledi. Yapılan açıklamalar artan enflasyon karşısında piyasalarda bol likiditenin devam edeceği beklentisini artırdı. Bu durum altın fiyatları ve Borsa İstanbul için yükselişe, dolar/TL için düşüşe neden oldu.
POWELL: ENFLASYON BİRKAÇ AY DAHA YÜKSEK KALACAK
Powell, basına dağıttığı sunum metninde enflasyonun birkaç ay daha yüksek kalacağını, ancak ekonominin yeniden açılmasında ilerleme sağlandığında enflasyonun hafifleyeceğine inanmaya devam ettiklerini de vurguladı.
"ENFLASYONDA YÜKSELİŞ GEÇİCİ"
"Enflasyon kayda değer şekilde arttı ve yavaşlamadan önce önümüzdeki aylarda yüksek kalmaya devam etmesi muhtemel" ifadelerini kullanan Powell, enflasyondaki artışın ekonominin yeniden açılması ile ilişkili olduğu ve yükselişin geçici olduğu görüşünü tekrarladı.
"İSTİHDAM PİYASASI İÇİN ÖNÜMÜZDE UZUN BİR YOL VAR"
İstihdam piyasasının pandemi sürecinde yaşanan 7,5 milyon kaybı onarmasının önünde hala "uzun bir yol" olduğunu vurgulayan Powell, iş gücüne katılım oranın hala bastırılmış olduğuna da işaret etti.
"PİYASALARI ÖNCEDEN BİLGİLENDİRECEĞİZ"
"Ekonomi tahvil alımının azaltılması için belirlenen standartlarına ulaşmaktan hala çok uzakta" değerlendirmesini yapan Powell, Fed yetkililerinin bu standartlara doğru ilerlemenin devam etmesini beklediklerini ve tahvil alımının azaltılması üzerinde tartışmaya devam edeceklerini de vurguladı. Powell, Fed'in tahvil alımlarının azaltılmasına karar verdiğinde bu konuda önceden piyasaları bilgilendireceğini de tekrarladı.
POWELL SONRASI ALTIN VE BORSA İSTANBUL YÜKSELDİ DOLAR KURU DÜŞTÜ
Artan enflasyon riski, Powell'ın açıklamaları sonrası bol likiditenin süreceği beklentisi ile birleşince enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan altın yükseliş kaydetti. Ons altındaki prim yüzde 1'i aşarken, gram altın fiyatları 505 lirayı gördü. Doların patronu Powell'ın, varlık alımlarının azaltılması için hala şartların uzağında olunduğunu belirtmesi ve istihdam piyasasında gidilecek çok yolun olduğunu ifade etmesi, hisse senedi piyasalarını destekleyici olurken, dolar için bir miktar gevşemeye neden oldu. Dolar/TL 8.60 seviyesinin altına sarkarak 8.57 lirayı gördü.
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POWELL'IN AÇIKLAMALARI ABD VADELİLERİNDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ
ABD vadelilerde yükseliş Powell etkisi ile hızlandı. ABD'de piyasalar Powell açıklamalarının yarattığı iyimserlik ile yükselişi hızlandırdı. Fed Başkanı Powell'ın "varlık alımlarının azaltılmasından halen uzağız" mesajı vermesi ABD vadelilerde alım getirdi.
BORSA İSTANBUL SANAYİ HİSSELERİ ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜKSELDİ
Kurban Bayramı öncesi, yeni haftada kar realizasyonları görülen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde Powell'ın açıklamalarıyla birlikte bir hareket yaşandı. Endeks, saat 16:12 itibariyle yüzde 1,58 oranında yükseliş kaydederek 1368 puandan işlem gördü. Endekste sanayi hisselerinde artış yüzde 2,33 oranında dikkat çekerken, bankacılık endeksi yüzde 0,77 oranında primlendi.
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