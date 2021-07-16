Asya borsaları karışık seyretti

Bugün Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler doğrultusunda politika faizini değiştirmeyerek yüzde -0,10'da bırakırken, enflasyon ve büyüme beklentilerini revize etmesi dikkati çekti.

BOJ Başkanı Harihuko Kuroda: Gerekirse ek gevşetme adımı atabiliriz

BoJ, 2021 mali yılı için büyüme beklentisini yüzde 4'ten yüzde 3,8'e düşürürken, 2022 için ise yüzde 2,4'ten yüzde 2,7'ye yükseltti. Çekirdek enflasyon tahminini bu yıl için yüzde 0,1'den yüzde 0,6'ya çıkartan BoJ, para politikasının bir süreliğine sabit kalacağı yönlendirmesini yineleyerek ekonominin ılımlı bir toparlanmaya yöneldiği görüşünü korudu.

Bu gelişmelerle Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışın yüzde 0,71 altında 3.539 puandan, Avustralya'da S&P ASX 200 endeksi ise yüzde 0,17 artışla 7.348 seviyesinden, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 düşüşle 3.286 puandan günü tamamladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,98 değer kaybıyla 28.003 puana gerilerken, dolar/yen paritesi yüzde 0,26 artışla 110,12 seviyelerinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi şu sıralarda yüzde 0,10 azalışla 52.106 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,27 artışla 28.048 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişeler ve küresel enflasyon beklentilerinin yükselmeye devam etmesinin piyasalar üzerinde baskı oluşturduğunu belirterek, açıklanacak makroekonomik verilerin ve merkez bankalarının artan enflasyon baskısı karşısında atacağı adımların yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.