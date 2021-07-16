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Giriş Tarihi: 16.7.2021 14:03

Binance hisse tokenlarında alım satım işlemlerini durdurdu

Binance hisse tokenlarında alım satım işlemlerini durdurdu

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, hisse tokenlarında alım satım işlemlerini durdurdu.

Kripto para borsası Binance, hisse tokenlarında alım satım işlemlerini durdurdu. Hisse senedine dayalı tokenlarda işlemlere 3 ay önce başlayan borsadan yapılan açıklamada hisse senedine dayalı token alımlarının derhal geçerli olmak üzere durdurulduğu bildirildi.

Borsanın açıklamasında karara gerekçe olarak "diğer alanlara daha fazla odaklanılması hedefi" gösterildi. Hisse tokenlarında diğer destek işlemlerinin de 14 Ekim'de sona ereceği belirtildi.

Binance'ın Nisan ayında başlattığı işlemlerde MicroStrategy, Microsoft ve Apple gibi şirketlerin hisselerine dayalı tokenlar işlem görüyordu.

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Binance hisse tokenlarında alım satım işlemlerini durdurdu
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