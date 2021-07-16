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Giriş Tarihi: 16.7.2021 08:16

BOE Üyesi Michael Saunders: Varlık alımlarının daha erken sonlandırılması gerekebilir

BOE Üyesi Michael Saunders: Varlık alımlarının daha erken sonlandırılması gerekebilir

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Yönetim Kurulu Üyesi Michael Saunders, ülkede artan enflasyon nedeniyle varlık alımlarının daha erken sonlandırılmasının gündeme gelebileceğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (BOE) Yönetim Kurulu Üyesi Michael Saunders, ülkede artan enflasyon nedeniyle varlık alımlarının daha erken sonlandırılmasının gündeme gelebileceğini söyledi.

Dün akşam katıldığı etkinlikte konuşan Saunders, "Benim görüşüme göre gelecek toplantılarda varlık alımlarının erken azaltılmasının gerekip gerekmeyeceği değerlendirme altında olacak" ifadelerini kullandı.

Saunders, "Aktivite ve enflasyon göstergeleri mevcut trendini korursa ve enflasyon ile büyümeye ilişkin aşağı yönlü riskler gerçekleşmezse varlık alımlarının daha erken sonlandırılması uygun hale gelebilir" dedi.

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BOE Üyesi Michael Saunders: Varlık alımlarının daha erken sonlandırılması gerekebilir
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