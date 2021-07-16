BOJ Başkanı Harihuko Kuroda: Gerekirse ek gevşetme adımı atabiliriz

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Harihuko Kuroda bankanın gerekmesi halinde ek gevşetme tedbiri almaktan çekinmeyeceğini söyledi. Bankanın faiz oranını, varlık alımlarını ve para politikasını değiştirmediği toplantı sonrasında açıklama yapan Başkan, fiyatlara ilişkin risklerin aşağı yöne döndüğünü kaydetti.

Kuroda, "Tüketici enflasyonunun şu an %0 civarında seyretmesinin ardından kademeli olarak yükseleceğini tahmin ediyoruz" dedi. Ekonomide belirsizliklerin pandemi nedeniyle halen yüksek olduğunu kaydetti. Başkan, ayrıca Japonya ekonomisinin bir trend olarak toparlanmakta olduğunu ancak henüz aktivitenin pandemi döneminin gerisinde bulunduğunu ifade etti. "Ekonomik trendi yakından izlemek istiyoruz. Aşılamalarla ekonomik aktivitede toparlanma bekleniyor" şeklinde konuştu.