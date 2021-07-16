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Giriş Tarihi: 16.7.2021 13:16

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Tapering süreci için gereken noktaya yıl sonundan önce ulaşılabilir

Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Tapering süreci için gereken noktaya yıl sonundan önce ulaşılabilir

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in varlık alımlarını azaltması (Tapering) için gereken noktaya yıl sonundan önce ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, Fed'in varlık alımlarını azaltması için gereken noktaya yıl sonundan önce ulaşılmasının mümkün olduğunu söyledi.

Evans, Fed'in enflasyon ve tam istihdam hedeflerini hatırlatarak, "Bununla birlikte eğer yıl sonuna doğru işsizlik oranı mevcut %5,9 seviyelerinden benim tahminim olan yıl sonu %4,5 seviyelerine hızlı bir gerileme göstermezse varlık alımlarının azaltılmasının ertelenmesi de gündeme gelebilir" dedi.

Fed'in istihdam ve enflasyon hedefleri doğrultusunda yapacakları değerlendirmenin netleşmesi için birkaç ay sabırlı olmaya ihtiyaç gördüğünü de anlatan Evans, ilk faiz artırımı için uygun zamanın kendisine göre halen 2024 başı olacağının altını çizdi.

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Chicago Fed Başkanı Charles Evans: Tapering süreci için gereken noktaya yıl sonundan önce ulaşılabilir
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