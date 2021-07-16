Fitch: Gelişen piyasalarda pandemi etkisi sınırlı kalabilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından hazırlanan raporda gelişen piyasalarda pandemi sonrası dönem için hasarın sınırlı ancak mümkün olduğu belirtildi.

Kuruluşun değerlendirmesinde "Pandeminin en büyük gelişen ülkelerin büyüme potansiyeline uzun süreli etkiler yapması muhtemel ancak bu etkilerin genel olarak sınırlı kalması bekleniyor" yorumu yapıldı.

Raporda, pandemi sonrası dönemde en büyük GSYH kayıpları muhtemel ülkelerin Hindistan, Güney Afrika, Endonezya ve Meksika olduğu ifade edildi. Değerlendirmede pandemi döneminde zayıflayan nüfusm trendi dikkate alınarak Türkiye, Çin ve Güney Kore için tahminlerin de düşürüldüğü ifade edildi.