St. Louis Fed Başkanı James Bullard: Varlık alımlarının azaltılmasını etkileyecek çok unsur var

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, bankanın varlık alımlarının azaltılması yönündeki kararını etkileyecek çok unsur olduğunu söyledi.

Bullard, dün yaptığı açıklamada, Fed'in acil durum tedbirlerini sonlandırmasının zamanının geldiğini savunurken "İstihdam piyasası konusunda epey ilerleme sağladık" şeklinde konuştu.

Enflasyonda yükselişin bir bölümünün geçici etkenlerden kaynaklandığının net olduğunu da ifade eden Bullard, bununla birlikte yükselişin bir kısmının 2022 yılına da yansıyabileceğinin altını çizdi. Bullard, "Varlık alımlarını azaltabileceğimiz bir noktadayız. Seçeneklerimizi açık tutmamız gerek" dedi.