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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:33

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Trump'ın Çin ticaret anlaşması ABD'li tüketicilere zarar verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Trump'ın Çin ticaret anlaşması ABD'li tüketicilere zarar verdi

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump döneminde Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini söyledi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Trump döneminde Çin ile yapılan ticaret anlaşmasının ABD'li tüketicilere zarar verdiğini savundu.

Anlaşma kapsamında hayata geçirilen gümrük vergilerinin ABD'li tüketicilerin yararına olacak şekilde uygulanmadığını ifade eden Yellen, "Tarifeler ABD'li tüketiciler için vergi demek. Bazı durumlarda tüketicilere zarar verildi" dedi.

Trump yönetimi Çin hükümeti 2020 yılı Ocak ayında ABD aleyhine ticaret açığını kapatmak için anlaşma imzalamıştı. Biden yönetimi bu anlaşma konusunda henüz karar almadı. Anlaşma sürdürülebilir, iptal olabilir ya da yeni bir içerikle farklı bir anlaşma yapılabilir.

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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen: Trump'ın Çin ticaret anlaşması ABD'li tüketicilere zarar verdi
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