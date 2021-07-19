ECB üyeleri tahvil alımlarının geleceği konusunda uzlaşmaya varamadı

Bloomberg International'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetimi teşvik yönlendirmesi konusunda henüz bir uzlaşmaya varamadı.



Habere göre ECB yönetimi yeni strateji konusunda uzlaşma sağlasa da bu stratejinin para politikası yönlendirmesine nasıl yansıtılacağı konusunda henüz bir anlaşma sağlanamadı.



Habere göre ECB'nin üyeleri arasında devam eden müzakereler giderek ısınırken para politikası teşvikleri konusunda ise ayrışmalar dikkat çekiyor.



ECB sözcüsü haber hakkında yorum yapmazken haberde ayrışma nedeniyle Eylül ayına kadar tahvil alım programı konusunda müzakere olmasının beklenmediği de belirtildi.