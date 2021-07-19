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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:38

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Yeni dönemde bir süre daha yüksek enflasyon olabilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Yeni dönemde bir süre daha yüksek enflasyon olabilir

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, ABD'de yeniden açılma döneminde bir süre yüksek enflasyon beklediğini söyledi.

ABD işletmelerin bir bölümünün 1 yıl kadar önce yaşanan kapanma döneminin ardından yeniden açılma sürecine adapte olmakta zorlandıkları yorumu yapan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Yeniden açılma sürecine adaptasyon sonrasında normal fiyatlama dönemine dönüş olacağı konusunda Fed Başkanı Powell ile aynı fikirdeyim" ifadelerini kullandı.

Kashkari, "Yeniden açılma döneminin sonrasında mevcut yüksek enflasyon rakamlarının devam edeceği yönünde bir kanıt görmüyorum. Bu süre 6 ay ya da 18 ay kadar olabilir. Emin değilim" şeklinde konuştu.

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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari: Yeni dönemde bir süre daha yüksek enflasyon olabilir
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