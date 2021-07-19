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Giriş Tarihi: 19.7.2021 09:05

MUFG: Piyasalar ECB ile hareketlenebilir

MUFG: Piyasalar ECB ile hareketlenebilir

MUFG, ECB'nin bu haftaki toplantısının piyasada hareket yaratabileceğini öngörüyor.

MUFG, tarafından hazırlanan raporda öncesinde piyasada önemli bir etki yaratması beklenmeyen ECB'nin 22 Temmuz toplantısının strateji gözden geçirmesi sonrasında öneminin arttığını kaydetti.

Değerlendirmede ECB'nin toplantı sonrası açıklamada ihtiyatlı iyimser tutumunu korumasının beklendiği, bununla birlikte Delta varyantının yarattığı aşağı yönlü risklerin farkında tutum alınmasının öngörüldüğü ifade edildi.

ECB Başkanı Lagarde da geçen hafta yaptığı açıklamada toplantıda önemli kararlar alınacağını söylemişti.

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MUFG: Piyasalar ECB ile hareketlenebilir
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