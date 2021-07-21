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Giriş Tarihi: 21.7.2021 12:23 Son Güncelleme: 21.7.2021 12:27

IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları "hibrit" formatta yapacak

AA
IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları hibrit formatta yapacak

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının yıllık toplantılarının "hibrit" formatta kısmen yüz yüze düzenleneceği duyuruldu.

IMF'den yapılan açıklamada, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları'nın 11-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantıların "hibrit" bir şekilde yapılacağı belirtilen açıklamada, Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) ile Kalkınma Komitesi üyelerinin bizzat davet edileceği aktarıldı.

Açıklamada, seminerler, bakanlık toplantıları ve basın konferansları dahil olmak üzere tüm halka açık ve yalnızca davet gerektiren etkinliklerin sanal olarak gerçekleştirileceği kaydedildi.

Salgının seyrinin izlenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) uyarıları doğrultusunda gerekli değişikliklerin yapılabileceği ifade edildi.

Açıklamada, IMF ve Dünya Bankası Grubu binalarının yalnızca temel personel ile toplantılara katılacak yetkililere açık olacağı belirtildi.

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IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları "hibrit" formatta yapacak
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