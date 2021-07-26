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Giriş Tarihi: 26.7.2021 11:48 Son Güncelleme: 26.7.2021 11:52

Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti

AA
Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), temmuzda bir önceki aya göre 0,1 puan artarak yüzde 76,7 seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamada, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.698 iş yeri tarafından temmuz ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtların toplulaştırılarak değerlendirildiği bildirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 76,7'e ulaştı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,1 puan artarak yüzde 76,4'e yükseldi.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2019 2020 2021
Ocak 74,4 75,5 75,4
Şubat 74 76 74,9
Mart 74,3 75,3 74,7
Nisan 75 61,6 75,9
Mayıs 76,3 62,6 75,3
Haziran 77,1 66 76,6
Temmuz 76,2 70,7 76,7
Ağustos 76,6 73,3
Eylül 76,3 74,6
Ekim 76,4 75,4
Kasım 77,2 75,8
Aralık 77 75,6
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Kapasite kullanım oranı temmuzda yüzde 76,7 seviyesinde gerçekleşti
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