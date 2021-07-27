IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath: Gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında fark açılıyor

IMF Baş Ekonomisti Gita Gopinath, global ekonomik toparlanmanın devam ettiğini, ancak gelişmiş ekonomiler ile pek çok gelişmekte olan ve kalkınmakta olan ekonomi arasında farkın açılmakta olduğunu bildirdi.

IMF'in "Dünya Ekonomik Görünüm Raporu"'nun Temmuz 2021 güncellmesini değerlendiren Gopinath, global ekonomi için Nisan ayında yüzde 6 olarak açıkladıkları büyüme tahminini değiştirmediklerini, ancak büyümenin bileşiminin değiştiğini vurguladı.

Gelişmiş ekonomiler için 2021 yılı büyüme görünümlerinin 0,5 puan iyileştiğini, buna karşılık olarak ise gelişmekte olan piyasaların ve kalkınmakta olan ekonomilerin büyüme görünümlerinin aşağı yönlü revize edildiğini belirten Gopinath, özellikle gelişmekte olan Asya ekonomilerinin büyüme görünümlerinin ciddi şekilde aşağı yönlü revize edildiğine işaret etti.

2022 yılı için global büyüme projeksiyonun yüzde 4,4'ten yüzde 4,9'a yükseltildiğine dikkat çeken Gopinath, 2022 yılı için tahminlerde de gelişmiş ekonomik için önemli yukarı yönlü değişiklikler yapıldığını, gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomiler için yukarı yönlü revizyonların ise daha ılımlı kaldığını vurguladı.

BEKLENENDEN HIZLI AŞILAMA BÜYÜMEDE YUKARI YÖNLÜ REVİZYONLARA NEDEN OLDU

Gopinath değerlendirmesinde, pandeminin gelişmiş ekonomilerde kişi başına geliri yüzde 2,8 azalttığını tahmin ettiklerini belirtirken, gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomilerde kişi başına gelir kaybının yıllık yüzde 6,3 olduğunu öngördüklerini ifade etti. Gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomilerin büyüme projeksiyonlarındaki revizyonların delta vanyantı gibi pandemi gelişmelerindeki farklılıkları yansıttığını anlatan Gopinath, "Gelişmiş ekonomilerde nüfusun yaklaşık yüzde 40'ı tam ayılandı, gelişmekte olan piyasalarda bu oran yüzde 11 ve kalkınmakta olan ekonomilerde aşılanma çok küçük bir oranda. Beklenenden hızlı aşılanma oranları ve normalleşmeye dönüş büyüme tahminlerinde yukarı yönlü revizyonlara yol açarken, aşıya erişememe, bazı ülkelerde yinelenen COVID-19 dalgaları, özellikle Hindistan, aşağı yönlü revizyonları getirdi" dedi.

Gelişmiş ekonomiler ile gelişmekte olan ekonomilerin pandemiden toparlanma hızlarındaki ayrışmanın ikinci kaynağının da ekonomilere sağlanan desteklerdeki farklılık olduğunu dikkat çeken Gopinath, "Gelişmiş ekonomilerin 2021 ve sonrası için açıkladıkları mali destek 4,6 trilyon dolar. 2022 yılı için global büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edilmesi büyük ölçüde ABD'de ek mali desteği ve Yeni Nesil Avrupa Birliği fonlarını yansıtıyor" ifadelerini kullandı.

Gopinaht, "Diğer taraftan, gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomide destek tedbirlerinin çoğu 2020'de sona erdi ve bu ülkeler mali tamponlarını yeniden inşaa etmeye bakıyorlar. Brezilya, Macaristan, Meksika, Rusya ve Türkiye gibi bazı gelişmekte olan piyasalar yukarı yönlü fiyat baskıları nedeniyle politika faizlerini artırmaya başladılar" dedi.

GELİŞMİŞ EKONOMİLER İÇİN BÜYÜME TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

IMF 2021 Temmuz Ekonomik Görünüm Raporu Güncellemesi'nde gelişmiş ekonomiler için 2021 ve 2022 büyüme tahminlerini yüzde 5,1 ve yüzde 3,6'dan yüzde 5,6 ve 4,4'e çıkardı.

ABD için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,4'ten 7,0'a yükselten IMF, 2022 beklentisini de yüzde 3,5'ten yüzde 4,9'a revize etti. Euro Bölgesi için 2021 ve 2022 tahminlerini yüzde 4,4 ve 3,8'den yüzde 4,6 ve 4,3'e yükselten IMF, İngiltere için 2021 büyüme tahminini yüzde 5,3'ten yüzde 7,0'a çıkardı, 2022 tahminini yüzde 4,7'den 4,5'e indirdi.

Japonya için ise 2021 büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.8'e düşürürken, 2022 beklentisini 0,5 puan artırarak yüzde 3,0 olarak duyurdu. Gelişmekte olan piyasalar ve kalkınmakta olan ekonomiler için 2021 büyüme tahminini yüzde 6,7'den 6,4'e düşüren IMF, 2022 beklentisini yüzde 5,0'dan 5,2'ye çıkardı.

Çin için 2021 büyüme tahminini yüzde 8,4'ten 8,1'e indirirken, 2022 beklentisini yüzde 5,6'dan 5,7'ye yükseltti. Hindistan için ise 2021 büyüme tahminini yüzde 12,5'ten 9,5'e düşüren IMF, 2022 beklentisini yüzde 6,9'dan yüzde 8,5'e revize etti.