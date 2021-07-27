Haberler APara Haberleri Kripto para ETF'si için başvuru yapan şirketler arasına Goldman Sachs da katıldı
Giriş Tarihi: 27.7.2021 13:01

Kripto para ETF'si için başvuru yapan şirketler arasına Goldman Sachs da katıldı

Kripto para ETF'si için başvuru yapan şirketler arasına Goldman Sachs da katıldı

Kripto paralara yatırım için ETF (borsa yatırım fonu) kurma başvurusu yapan şirketlerin arasına Goldman Sachs da katıldı.

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın ABD'li menkul kıymetler piyasası regülatörü SEC'e yaptığı başvuruya göre şirket merkezsiz finansman ve blockchain alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak ETF kurmayı planlıyor.

Başvuruya göre ETF'in varlıklarının en az %80'ini merkezsiz finansman (DeFi) ve blockchain teknolojisi bağlantılı faaliyet gösteren halka açık şirketlere ayırması planlanıyor. Başvuruya göre fonun adı Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF olacak.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kripto para ETF'si için başvuru yapan şirketler arasına Goldman Sachs da katıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA