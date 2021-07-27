Kripto para ETF'si için başvuru yapan şirketler arasına Goldman Sachs da katıldı

Dünyanın en büyük yatırım bankalarından biri olan Goldman Sachs'ın ABD'li menkul kıymetler piyasası regülatörü SEC'e yaptığı başvuruya göre şirket merkezsiz finansman ve blockchain alanında faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapacak ETF kurmayı planlıyor.

Başvuruya göre ETF'in varlıklarının en az %80'ini merkezsiz finansman (DeFi) ve blockchain teknolojisi bağlantılı faaliyet gösteren halka açık şirketlere ayırması planlanıyor. Başvuruya göre fonun adı Goldman Sachs Innovate DeFi and Blockchain Equity ETF olacak.