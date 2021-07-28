Altın fiyatları yön bulacak! Dünya o saate kilitlendi: Altın 2 soru arasında sıkıştı

Ons altın, 1800 dolar psikolojik desteğinde tutunma mücadelesi verirken, yurt içinde gram altın fiyatları 500 liranın hemen altında işlem görüyor. Dünya piyasalarına yön veren ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı bu akşam açıklanacak. Kararın ardından Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları altın fiyatları başta olmak üzere bütün piyasalara yön verecek. İşte altın fiyatları için olumlu veya olumsuz olabilecek gelişmeler...
ONS ALTIN 1750 DOLAR SEVİYESİNİ DESTEK YAPTI
Yıl başında 1900 dolar bandında yer alan ons altın fiyatları Mart ayına kadar düşüş trendinde yer aldı.
Mart ayında gördüğü 1676 dolar seviyesinden sonra dünyada artan enflasyon endişeleri neticesinde bu kez enflasyondan korunma aracı olarak öne çıkan ons altın yeniden 1900 dolar bandının üzerini test etse de özellik Haziran ayı Fed toplantısından çıkan mesajlar ile 1750 dolar seviyesine kadar gevşedi.
Fed tarafından daha sonra gelen genişlemeci para politikası sürmesi yönündeki mesajların etkisiyle bir miktar toparlayan ons altın, Temmuz Fed toplantısı öncesi 1800 dolar bandından tutunma mücadelesi verdi.
GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİNSE 490 LİRA DESTEK OLDU
Türkiye'de aşılanmanın hızlanmasıyla beraber gelen normalleşme süreci Düğün sezonunu açtı. Bununla beraber yurt içinde fiziki altın talebi artarken, altın fiyatları özellikle Haziran ayına hareketli başladı.
Nitekim gram altın 538 lirayı görerek, geçen yıl Ağustos ayında gördüğü tarihi zirve olan 540 liraya yakın seyretti. Ons tarafındaki zayıflama sonrası yönünü tekrar aşağı çeviren gram altın fiyatları 500 lira psikolojik bandının altına sarktı.
Haziran-Temmuz döneminde kolay kolay 490 liranın altına sarkmayan gram altın fiyatları için bu seviye güçlü destek olarak öne çıktı.
VARLIK ALIMLARI KADEMELİ AZALACAK
Haziran ayı Fed toplantısının ardından faizlerde bir değişiklik yaşanmazken, özellikle Fed Başkanı Powell'ın söylemleri Covid-19 salgını nedeniyle uygulanan ultra gevşek para politikalarının ne zaman ve ne hızla değişeceğine ilişkin ilk mesajları içerdi.
Daha önceki faiz açıklamalarından farklı olarak Fed Başkanı Powell bu kez hem 'Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabilir' sözü hem de istihdam verilerindeki toparlanmaya dikkat çekerek şimdiden piyasayı 'Varlık alımlarının kademeli azaltılması' yönünde hazırlamaya başladı.
VARLIK ALIMLARININ AZALMASI PİYASALARA NASIL YANSIYACAK?
Fed, uyguladığı negatif reel faizin yanında her ay en az 120 milyar dolarlık varlık alımı gerçekleştirerek piyasalara dolar pompalıyor. Bu politikanın amacı, Covid-19 sağlık krizinin ekonomide resesyon (Durgunluk) yaşanmasının önüne geçmek.
Uygulanan bu devasa genişleyici politikaların önemli bir yan etkisi bulunuyor; enflasyon. Nitekim ABD'de enflasyon yüzde 5'li seviyelere gelerek son 13 yılın zirvesine yükseldi.
Artan enflasyon, uygulanan genişlemeci para politikası ve Covid-19'un getirdiği risklerle birleşince altın fiyatları için destekleyici oldu.
BORSALAR VE DEĞERLİ METALLER 2 SORU ARASINDA SIKIŞTI
Nitekim piyasalar, artan enflasyon ile aşırı ısınan ABD ekonomisi sonrası Fed, genişlemeci para politikasına son verir mi? Yoksa yeni varyantlar yeni kapanmalar gelir mi, Fed riskler dolayısıyla genişlemeci politikalarını sürdürür mü? Soruları arasında yön arıyor.
Dünyada borsalar ve değerli metallerde 2021 yılında, 2020 sürecindeki gibi ne bir ralli ne de bir dip yapma durumu gözlenmiyor. Piyasalar tamamen Covid-19 sürecindeki politikaların ne zaman değişeceğine yönelik mesajlara kilitlenmiş durumda.
FED'İN ÖZELLİKLE ENFLASYON VE İSTİHDAM VERİSİNE İŞARET EDİYOR
ABD'de 2021 yılında açıklanan bütün enflasyon verileri beklentileri aştı. Son açıklanan enflasyon verisi Haziran ayında yıllık bazda yüzde 5,4 artış kaydederek yine ekonomistlerin beklentisinin üzerinde gerçekleşti.
ABD'de Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Öncü göstergelerin işaret ettiği gibi tarım dışı istihdam verisi güçlü bir gerçekleşme kaydetti. Ülkede Haziran'da tarım dışı istihdam 850 bin artış gösterdi. Beklenti 720 bin artış olması yönündeydi.
Daha önce beklentilerin altında gelen tarım dışı istihdam ABD'de bu kez beklentileri aştı. Ekonomik toparlanmanın öncü göstergesi olan tarım dışı istihdam, 720 bin artış göstermesi beklenirken, Haziran ayında 850 bin yükseldi. Bu durum uygulanan teşvik ve genişlemeci para politikalarından artık yavaş yavaş vazgeçilebileceği anlamı taşıyor.
SAAT 21:00'DE DÜNYANIN GÖZÜ FED'E DÖNECEK
TSİ ile Fed faiz kararını saat 21:00'da açıklayacak. Ekonomistler Fed'in faizlerde ve varlık alım programında bir değişiklik beklemiyor.
Ancak, Haziran ayı toplantısının ardından gelen açıklamalar, Fed'in yavaş yavaş genişlemeci (Güvercin duruş) durumdan yavaş yavaş sıkılaşma adımları (Şahin duruş) atabileceği şeklinde yorumlandı.
SÜRPRİZ OLACAK ERKEN SERT SIKILAŞTIRMA MESAJLARI ALTIN ÖNCÜLÜĞÜNDE BİR TÜRBÜLANS YARATABİLİR
Ekonomistler likiditenin azalacağı her beklentinin altın fiyatları için baskılayıcı olduğunu açıklarken, özellikle, sürpriz baskılayıcı hamlelerin piyasalarda altın öncülüğünde bir türbülans yaratabileceğini vurguladı.
Uzmanlar beklentiler dışında gelebilecek 'Şahin duruşun' ons tarafında sert geri çekilmelerin görülebileceğini bildirdi. Ons altının 2021 dip seviyesi 1676 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler 490 liranın altında olası kapanışlar olması durumunda ise 470 liraların gram altın için gündeme gelebileceğini ifade etti.
İşte altın fiyatları için öne çıkan olası gelişmeler…
ALTIN FİYATLARI İÇİN HANGİ GELİŞMELER POZİTİF OLUR?
-Fed Başkanı Powell'ın genişleyici para politikasının süreceği mesajları
-ABD'de artan enflasyon ve enflasyon beklentisi. Altın enflasyona karşı korunma aracı olarak öne çıkıyor.
-ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki gerileme
-Ekonomilerin açılmasıyla küresel düzeyde artacak Covid-19 vakaları ve yeni varyantlar
-Dolar endeksindeki zayıflama
ALTIN İÇİN OLASI OLUMSUZ OLABİLECEK GELİŞMELER:
-ABD'de enflasyon riskinin giderek güçlenmesi ve istidamda yaşanacak güçlü toparlanma sonucu Fed'in beklenenden önce faiz ve varlık alımlarını kısma hamlesi yapması veya yapacağını açıklaması
-ABD 10 yıllık tahvil faizlerin yüzde 2'ye yaklaşması veya aşması
-Dünyada aşılama ile birlikte Covid-19 sürecinin kontrol altına alınması ve ekonomilerin açılması
-Dolar endeksinde yükseliş
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