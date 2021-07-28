Altın fiyatları yön bulacak! Dünya o saate kilitlendi: Altın 2 soru arasında sıkıştı

Daha önceki faiz açıklamalarından farklı olarak Fed Başkanı Powell bu kez hem 'Enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabilir' sözü hem de istihdam verilerindeki toparlanmaya dikkat çekerek şimdiden piyasayı 'Varlık alımlarının kademeli azaltılması' yönünde hazırlamaya başladı.