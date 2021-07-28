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Giriş Tarihi: 28.7.2021 15:58 Son Güncelleme: 28.7.2021 15:59

Bakan Elvan: Angola ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldık

Bakan Elvan: Angola ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Angola Ekonomi ve Planlama Bakanı ile ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Angola Ekonomi ve Planlama Bakanı ile ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Angola Ekonomi ve Planlama Bakanı Sn. Sérgio De Sousa Mendes Dos Santos'u Bakanlığımızda ağırladık. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldık." dedi.

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Bakan Elvan: Angola ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldık
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