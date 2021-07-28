Bakan Elvan: Angola ile ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldık

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Angola Ekonomi ve Planlama Bakanı ile ülkeler arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldıklarını söyledi.

Bakan Elvan, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Angola Ekonomi ve Planlama Bakanı Sn. Sérgio De Sousa Mendes Dos Santos'u Bakanlığımızda ağırladık. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik ilişkileri ele aldık." dedi.