Binance CEO'su Chengpeng Zhao görevini devredebilir

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'nin CEO'su Chengpeng Zhao (CZ), Binance'nin regüle edilmiş bir finansal kurum haline gelme çabaları çerçevesinde gröevinden ayrılmaya istekli olduğunu söyledi.

Görevinden hemen ayrılma planı olmadığını belirten CZ, Binance'nin kendisinin yerine gelecek ismi belirlemek için bir planı olduğunu da vurguladı. CZ, Binance'nin regüle edilmiş bir finansal kuruluş haline gelmesi için regülasyonlar konusunda daha deneyimli bir CEO'ya görevini bırakmaya "çok açık" olduğunu ifade etti.