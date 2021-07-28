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Giriş Tarihi: 28.7.2021 13:13

Commerzbank: Fed varlık alım programını değiştirmezse dolar düşebilir

Commerzbank: Fed varlık alım programını değiştirmezse dolar düşebilir

Deutschebank'ın ardından Almanya'nın en büyük bankası olan Commerzbank, Fed'in varlık alım programını değiştirmemesi halinde dolarda düşüş bekliyor.

Commerzbank, tarafından hazırlanan raporda Fed'in bugün açıklayacağı kararlarda varlık alımlarına ilişkin yönlendirmeyi değiştirmemesi halinde dolarda düşüş yaşanmasının mümkün olduğu ifade edildi.

Commerzbank Kur Analisti Ulrich Leuchtmann, "Birçok piyasa uzmanı Fed'in varlık alım programında hedefe ulaşmak için kayda değer ilerleme gerektiğini ifadesinden "kayda değer" bölümünü çıkararak yakın zamanda azaltma sinyali verebileceğini düşünüyor. Ancak bizim temel beklentimiz bu yönde değil" ifadelerini kullandı.

Leuchtmann, anılan değişikliğin yapılmaması halinde doların günü düşüşle tamamlamasının beklendiğini kaydetti.

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Commerzbank: Fed varlık alım programını değiştirmezse dolar düşebilir
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