Kamu bankaları bu hafta da döviz fazlası verdi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 16 Temmuz haftasında kamu mevduat bankalarının döviz cinsi varlıkları ve yükümlülükleri arasındaki farkı gösteren yabancı para net genel pozisyonu 5 milyar 984 milyon dolar fazla olarak açıklandı.

Yabancı para net genel pozisyonu geçen hafta 6 milyar 63 milyon dolar fazla olarak açıklanmıştı. Yasal özkaynaklar aynı haftada 93,63 milyar dolar oldu. BDDK, bankaların döviz pozisyon açığının art arda 2 haftadan uzun bir süreyle özkaynakların yüzde 20'sini aşmasını istemiyor.

Bankaların yılda altı defa bu limiti 2 hafta süreyle aşması sıkıntı yaratmıyor.