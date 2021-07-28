Yatırım gurusu Mark Mobius: Çin piyasasında çalkantı alım fırsatı yaratabilir

Yatırım gurusu Mark Mobius, Çin hisse senedi piyasalarında regülasyon adımları sonrasında başlayan çalkantının alım fırsatları yarattığını söyledi. Çin piyasalarında geçen haftadan bu yana yaşanan sert düşüşler piyasa genelinde 1,5 trilyon dolara varan değer kayıplarına neden olmuştu.

Çin piyasalarında halen işletmekte oldukları paranın bulunduğunu ifade eden Mobius, "Çin'de yaşanmakta olan gelişmeleri olumlu görüyoruz. Uzun vadede piyasaları destekleyebilir" dedi.

MOBİUS: KRİPTO PARALARI İLGİ UZUN SÜRMEZ

Mobius öte yandan Bitcoin'de düşüş beklediğini ve kripto paralara yönelik ilginin çok uzun sürmesini öngörmediğini kaydetti.