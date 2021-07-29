ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 24 bin azaldı

ABD'de işsizlik sigortası başvuruları 24 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 24 bin azalarak 400 bin oldu. Beklenti işsizlik sigortası başvurularının 380 bine gerileyeceği yönündeydi.

17 Temmuz haftası için işsbizlik sigortası başvuruları ise 419 binden 424 bine revize edildi. 24 temmuz haftasında işsizlik sigortası başvurulardının 4 haftalık hareketli ortalamasa bir önceki haftaya göre 8 bin artarak 394 bin 500 oldu.

Mevsimsel etkilerden arındırıldığında sigortalı işsiz oranı 17 Temmuz haftasında önceki haftaya göre değişmeyerek yüzde 2,4 olurken, sigortalı işsiz sayısı 7 bin artarak 3.269.000 seviyesinde gerçekleşti.

Sigortalı işsiz sayısının 4 haftalık hareketli ortalaması önceki haftaya göre 53 bin 750 azalarak 3.290.750 oldu.